Талалаев объяснил, почему с ним сложно работать

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев вновь высказался о чемпионских амбициях.

– Вы говорили после окончания осенней части о чемпионских амбициях, и фраза была встречена по-разному. Потому что нужны финансы – если не на трансферы, то на финансовое стимулирование нынешнего состава.

– Но разве эти деньги, которые мы получили от трансфера Сергея Пряхина в «Ахмат «, не помогут улучшить условия трем-четырем ребятам в команде?

– Помогут, конечно.

– Мы точно так же смотрим. Хотя это не совсем моя направленность, у нас есть руководители – генеральный и спортивный директоры. Вот вы говорите, что я только критикую, но могу похвалить руководителей – и Армена Маргаряна, и Равиля Измайлова. Да, со мной сложно работать, потому что создаю напряжение и хочу максимальных успехов. Когда вы говорите о моих словах про чемпионские амбиции – то это спрашивают мое мнение. Если вы хотите анализ действий, то его можно сделать по окончании чемпионата. Если говорите об амбициях – то да, мы хотим бороться за первое место. И будем бороться за первое место.