Кавазашвили заявил, что российский футбол добит

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сделал пессимистичное заявление о российском футболе.
«После возвращения в турниры российские клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Наш чемпионат очень сильно отличается от европейского футбола. Последние четыре года вообще добили российский футбол. Сами посмотрите на матчи в Италии, Испании и других [странах].
Мы считаем, что мы можем все, но в футболе мы всего не можем. Мы сами себе футбол обкакали, испортили. Столько талантов перечеркнули.
Надо думать, а не просто деньгами сорить», – сказал Кавазашвили.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Ближайшие соперники обговариваются.
Источник: «Советский спорт»