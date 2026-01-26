Кавазашвили заявил, что российский футбол добит

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили сделал пессимистичное заявление о российском футболе.

«После возвращения в турниры российские клубы не будут конкурентоспособны в Европе. Наш чемпионат очень сильно отличается от европейского футбола. Последние четыре года вообще добили российский футбол. Сами посмотрите на матчи в Италии, Испании и других [странах].

Мы считаем, что мы можем все, но в футболе мы всего не можем. Мы сами себе футбол обкакали, испортили. Столько талантов перечеркнули.

Надо думать, а не просто деньгами сорить», – сказал Кавазашвили.