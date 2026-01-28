Кавазашвили прокомментировал смерть Игнатьева

Анзор Кавазашвили высказался о смерти бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Я много говорить не могу... Он был нашим другом, настоящий друг, тренер, футболист. Он – человек, профессионал до глубины своей души, который всегда готов был помочь любому желающему.

Кто бы ни обращался к нему, он всегда говорил, что твоя дорога ведeт туда, куда тебе подсказывает сердце. Поэтому человек должен выбирать себе дорогу.

Были случаи, когда его просили знакомые, чтобы сына устроить в футбольную школу, он задавал вопрос: «А твой сын-то умеет играть в футбол?». А ответ был такой: «Нет, но я очень люблю футбол и хочу, чтобы он играл».

Ну тогда Борис и отвечал: «Давайте сделаем так: никогда не предлагайте мне никого брать в спортивную школу, потому что, если у ребeнка нет данных, то родительская любовь не заставит ребeнка стать профессионалом».

Он сам был профессионалом и требовал этого от других. Жаль, очень жаль… Потеряли замечательного человека», – заявил Кавазашвили.