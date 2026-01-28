Введите ваш ник на сайте
  • Смерть экс-тренера сборной России, депрессия игрока «Спартака», 19-летний новичок «Зенита» и другие новости

Смерть экс-тренера сборной России, депрессия игрока «Спартака», 19-летний новичок «Зенита» и другие новости

Сегодня, 01:43

Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – названы возможные причины его смерти

Защитник ЦСКА может перейти в «Балтику»

«Зенит» подписал форварда «Урала»

Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов

РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ

ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро

«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером

Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры

«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву – у него, предположительно, депрессия

Макаров ушел из «Динамо» и подписал контракт с новым клубом

ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»

Источник: «Бомбардир»
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
18
01:43
Бубнов сравнил Слуцкого и Карпина
01:20
Бубнов проанализировал игру новичка «Спартака» Сауся: «Это не защитник»
00:36
Вчера, 23:59
4
3
Определились четвертьфинальные пары Кубка Италии
01:10
Генич высказался об опоздании Вендела на сборы «Зенита»
01:00
Кавазашвили прокомментировал смерть Игнатьева
00:48
ФотоСын Мальдини сменил команду внутри Италии
00:24
Дивеев ответил, продолжает ли он мечтать о трансфере в Европу
00:12
1
Бубнов оценил слова Лещука о работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:35
1
ФотоКлуб АПЛ выкупил Райана, которым интересовался «Зенит»
Вчера, 22:50
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
Вчера, 22:22
2
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
Вчера, 22:10
10
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
Вчера, 22:00
Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?»
Вчера, 21:52
1
Канчельскис высказался о смерти Игнатьева
Вчера, 21:44
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
Вчера, 21:35
1
ФотоАбрахам спустя 4,5 года вернулся в АПЛ
Вчера, 21:21
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
Вчера, 20:55
4
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся
Вчера, 20:44
6
Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева
Вчера, 20:33
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
Вчера, 20:20
Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны»
Вчера, 20:08
2
У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности
Вчера, 19:57
9
Все новости
