Смерть экс-тренера сборной России, депрессия игрока «Спартака», 19-летний новичок «Зенита» и другие новости

Умер бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев – названы возможные причины его смерти
Защитник ЦСКА может перейти в «Балтику»
«Зенит» подписал форварда «Урала»
Сафонов подтвердил возвращение к тренировкам с «ПСЖ» перед матчем Лиги чемпионов
РФС вслед за ФИФА наложил трансферный бан на клуб РПЛ
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
«Зенит» продлил контракт с бразильским вингером
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры
«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву – у него, предположительно, депрессия
Макаров ушел из «Динамо» и подписал контракт с новым клубом
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
Источник: «Бомбардир»