Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, отрицает, что у игрока выявлена депрессия.

Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.

«Ну какая депрессия у Ильи? У него все нормально! Он мотивирован, просто вот так все наслоилось одно на другое – то простуда, то еще что-то. Конечно, он какое-то время был из-за этого расстроен, но писать, что у него депрессия...

Самошников приехал на сборы, и у него действительно нашли это повреждение. Нужно 7-10 дней на восстановление и Илья будет готов.

Это как недавно писали про Макарова, что он отказал «Крыльям Советов», потому что это не его уровень. Это же бред.

Мой совет – меньше читайте сомнительные телеграм-каналы», – заявил агент.