Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца

Алексей Бабырь, агент защитника «Спартака» Ильи Самошникова, отрицает, что у игрока выявлена депрессия.
Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.
«Ну какая депрессия у Ильи? У него все нормально! Он мотивирован, просто вот так все наслоилось одно на другое – то простуда, то еще что-то. Конечно, он какое-то время был из-за этого расстроен, но писать, что у него депрессия...
Самошников приехал на сборы, и у него действительно нашли это повреждение. Нужно 7-10 дней на восстановление и Илья будет готов.
Это как недавно писали про Макарова, что он отказал «Крыльям Советов», потому что это не его уровень. Это же бред.
Мой совет – меньше читайте сомнительные телеграм-каналы», – заявил агент.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.
Источник: «РБ Спорт»