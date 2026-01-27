Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»

Алексей Бабырь, агент спартаковца Ильи Самошникова, назвал причину возвращения игрока в Москву.
«При прохождении медобследования у Ильи нашли небольшое повреждение.
Сегодня он прошел определенные процедуры в Москве, через неделю вылетает на сбор и будет полноценно готовиться с командой к сезону.
Эта проблема не позволяла ему работать в полную мощь, но здесь нет ничего критичного», – сказал агент.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.
