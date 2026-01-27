Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»

Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»

Сегодня, 19:00
1

Алексей Бабырь, агент спартаковца Ильи Самошникова, назвал причину возвращения игрока в Москву.

«При прохождении медобследования у Ильи нашли небольшое повреждение.

Сегодня он прошел определенные процедуры в Москве, через неделю вылетает на сбор и будет полноценно готовиться с командой к сезону.

Эта проблема не позволяла ему работать в полную мощь, но здесь нет ничего критичного», – сказал агент.

  • В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
  • Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
  • Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.

Еще по теме:
«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву 3
Руководство «Спартака» разочаровано в летнем трансфере 7
Мостовой назвал странный трансфер «Спартака» 6
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1769530054
...Бубырь туфту впарил и порожняк гонит...
Ответить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
16
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
23:23
1
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
22:38
2
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
22:10
7
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
22:00
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
20:55
3
Все новости
Все новости
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
22:10
7
Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?»
21:52
1
Канчельскис высказался о смерти Игнатьева
21:44
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
20:55
3
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся
20:44
6
Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева
20:33
Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны»
20:08
2
У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности
19:57
9
Радимов одним словом описал решение «Зенита» продлить контракт с Педро
19:45
5
ФотоМакаров ушел из «Динамо» и подписал контракт с новым клубом
19:30
4
Агент Самошникова объяснил, почему защитник покинул сбор «Спартака»
19:00
1
Мостовой дал согласие на съемки фильма про него
18:43
6
Губерниев прокомментировал смерть Игнатьева
18:35
Три игрока присоединились к «Спартаку» на сборе в Дубае
18:27
3
Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу»
17:53
1
Романцев: «В «Спартаке» только 3-4 футболиста показывают чемпионскую игру»
17:41
1
«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией
17:31
8
«Спартак» отправил Самошникова из Дубая в Москву
17:17
4
Семин – об умершем Игнатьеве: «Его рекорд побить будет невозможно»
17:05
1
Пьянич поставил точку в слухах о возобновлении карьеры
16:54
3
Мостовой – об умершем Игнатьеве: «Не могу сказать, что он дал многое российскому футболу»
16:29
11
Черданцев охарактеризовал трансфер Сауся в «Спартак»
16:16
10
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
16:04
Черчесов рассказал об уникальном качестве умершего Игнатьева: «Это не просто тренер»
15:56
Пруцев назвал лучшего футболиста РПЛ: «Способен заиграть в «Барселоне» или «Реале»
15:48
7
Генич видел Игнатьева за полгода до смерти: «Его действительно было трудно узнать»
15:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 