Мостовой назвал странный трансфер «Спартака»

Сегодня, 09:18
6

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал странным переход Ильи Самошникова в московский клуб.

«Когда его взяли, все кричали, как он аут скинул, забил. А сейчас что? На пару месяцев мы вообще забыли про него. Что это было? Вопросы к руководству, тренеру.

Трансфер выглядит странным, да. Вопрос: почему? Не только он не играет, многие не играют. Может быть, ему ищут варианты, может, сказал, что хочет уйти», – сказал Мостовой.

В пятницу «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая (2:2) в товарищеском матче на зимнем подготовительном сборе. Самошников отсутствовал в заявке команды на игру. Представитель футболиста Алексей Бабырь сообщил, что защитник пропустил встречу из‑за боли в голеностопе.

  • «Спартак» приобрел Самошникова у «Локомотива» 19 августа прошлого года за 3,7 миллиона евро.
  • 28‑летний защитник провел за красно‑белых 5 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья Мостовой Александр
Император Бомжей
1769408891
Самошникову не надо было из Локо уходить Где он был лидером и игроком основы В итоге сейчас он вообще не играет Никому не нужен и потерял год жизни футбольной
Ответить
k611
1769410378
Дествительно непонятная ситуация
Ответить
Коста008
1769410417
Помню, когда его Спартак подписывал, все смеялись над тем, что трансфер затягивался из-за мед. обследования игрока. Значит уже тогда были выявлены моменты по здоровью, над которыми Спартак думал, брать его или нет. Думаю, русский паспорт и дефицит вариантов на эту позицию перевесил опасения мед. штаба. Приобретение Сауся как будто бы ставит крест на перспективах Самошникова, но Саусь был в Балтике латералем при 3-ке защитников, Спартак же при Карседо наигрывает 2-ку, как он будет выглядеть в роли классического крайнего защитника это большой вопрос, особенно в плане оборонительных навыков. Поэтому, если Самошников решит вопрос со своими повреждениями, у него есть все возможности побороться за позицию крайнего
Ответить
Foxitkuban
1769411920
Ощущение, что у Мостового есть личный раб, в обязанности которого входит, бродить за хозяином по пятам с блокнотом и ручкой, записывать цитаты и рассылать их в желтые паблики, типа бомбарДЫРА.
Ответить
Cleaner
1769420371
Кроме продажи лохам Кокорина и Соболева, у Спартака ВСЕ трансферы СТРАННЫЕ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
FWSPM
1769423935
У человека проблемы в личной жизни. к психологу надо. но у нас это не в моде. Привыкли одним лекарством лечится.
Ответить
