Мостовой назвал странный трансфер «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал странным переход Ильи Самошникова в московский клуб.

«Когда его взяли, все кричали, как он аут скинул, забил. А сейчас что? На пару месяцев мы вообще забыли про него. Что это было? Вопросы к руководству, тренеру.

Трансфер выглядит странным, да. Вопрос: почему? Не только он не играет, многие не играют. Может быть, ему ищут варианты, может, сказал, что хочет уйти», – сказал Мостовой.

В пятницу «Спартак» сыграл вничью со сборной Китая (2:2) в товарищеском матче на зимнем подготовительном сборе. Самошников отсутствовал в заявке команды на игру. Представитель футболиста Алексей Бабырь сообщил, что защитник пропустил встречу из‑за боли в голеностопе.