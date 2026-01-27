У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности

Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников страдает от психического расстройства.
Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.
«По Самошникову. Клуб отправил его приходить в себя в Москву. В жизни не смогу сказать что-то плохое в адрес человека, который переживает депрессию из-за трагедии в личной жизни.
Причем мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей», – сообщил источник.
- В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
- Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
- Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.
Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна