У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности

Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников страдает от психического расстройства.

Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.

«По Самошникову. Клуб отправил его приходить в себя в Москву. В жизни не смогу сказать что-то плохое в адрес человека, который переживает депрессию из-за трагедии в личной жизни.

Причем мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей», – сообщил источник.