У игрока «Спартака» выявлена депрессия: подробности

Сегодня, 19:57
9

Фланговый защитник «Спартака» Илья Самошников страдает от психического расстройства.

Ранее 28-летнего футболиста отпустили в Москву со второго зимнего сбора команды.

«По Самошникову. Клуб отправил его приходить в себя в Москву. В жизни не смогу сказать что-то плохое в адрес человека, который переживает депрессию из-за трагедии в личной жизни.

Причем мы не знаем точный диагноз, клиническая ли депрессия? Это выходит за рамки спорта, за рамки денег. Ситуацию изменить можно только лечением, мотивацией и собственной волей», – сообщил источник.

  • В августе «Спартак» выкупил Самошникова у «Локомотива» за 350 млн рублей.
  • Он провел 230 минут, оформив 1+1 в 5 матчах.
  • Сообщалось, что руководство клуба разочаровано в летнем новичке.

Источник: телеграм-канал Гранта Гетадаряна
Россия. Премьер-лига Спартак Самошников Илья
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1769535264
А кто такой этот грант гита..ктото? Какая же желтизна..прям спецом пишут для прыщавых зиноглориц
Ответить
Цугундeр
1769535817
Попав в это бешенное стадо необходимо иметь или железные нервы или косить под незнание русского языка.. Иначе- свихнёшся. Самоха думал, что будет бегать и ауты во вратарскую бросать, а оказалось здесь нужно сразу быть героем Спартака.. Молчаливым и брутальным. Не всосал , короче..
Ответить
Свинолёт
1769536759
Свинячим бешенством заразился.
Ответить
Mirak92
1769536964
НА завод батрачить, сразу все вылечит.
Ответить
...уефан
1769537422
..."Адын-адын-адын! Ви слюшаэтэ арымянский радыа!"...
Ответить
mahan
1769539025
Ну, и зачем он в Спартаке ? Если постоянно не играет, то травма, то депрессия. Пусть тогда уходит и посидит без денег, сразу всё пройдет.
Ответить
Cleaner
1769541264
Да Спартак сейчас в целом депрессивная команда. Как только игрок или тренер туда попадают, так сразу депресняк начинается. Даже Станковича в Тарасовке до депрессии довели! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Айболид
1769545767
только каратИль Помойников возмущён случившимся . возмущён понимаешь ,до острого приступа метеоризьма . уже наверное утешать помчалси депрессированного .
Ответить
