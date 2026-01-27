Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева

Председатель комитета ветеранов футбола РФС Александр Мирзоян дал информацию о похоронах Бориса Игнатьева.
- Тренер умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
«Мы уже начали соответствующую работу. Планируется, что похоронен он будет на Троекуровском кладбище.
Игнатьев всегда был в футболе, тренировал многие команды и был представителем плеяды больших тренеров», – сказал Мирзоян.
Источник: ТАСС