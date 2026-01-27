Губерниев прокомментировал смерть Игнатьева

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал, каким запомнил умершего экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Интеллигентнейший и умнейший человек, который был интеллектуальной силой российского футбола и спорта в целом. Он производил впечатление мудрого и начитанного специалиста.
Борис Петрович был мудростью нашего футбола. Это большая потеря для отечественного спорта.
Когда я с ним разговаривал, было впечатление, что футбол – это игра интеллектуалов. Он оставил большой след в нашем футболе. Светлая ему память», – заявил Губерниев.
- Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
