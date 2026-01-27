Черчесов рассказал об уникальном качестве умершего Игнатьева: «Это не просто тренер»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал смерть экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Плохая новость... Борис Петрович прожил честную жизнь. Я его знаю с 15-16 лет, еще со времен юношеской сборной. Потом и в главной команде пересекались. Как будто он всю жизнь не менялся по отношению ни к жизни, ни к игрокам, ни к коллегам и, главное, к футболу.

Он отдал футболу многое, пройдя все этапы от юношей до первой сборной. Это не просто тренер, а человек, у которого на любой вопрос был ответ. Потому что, когда человек на практике проходит все этапы, он знает, о чем говорит.

Любая наша встреча заканчивалась для меня чем-то интересным и поучительным. Одним словом, большая утрата не только для всех родных, но и для тренерского цеха.

Мои соболезнования, и пусть земля ему будет пухом», – сказал Черчесов.