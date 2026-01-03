Черчесова попросили выделить главную проблему российского футбола: «Не понимаю и не люблю слово «проблема»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов напомнил про свой словарь.
– Какая главная проблема российского футбола?
– Вы, наверное, давно не смотрели в мой словарь. Я не понимаю и не люблю слово «проблема»…
Согласитесь, что к нам реже едут футбольные звездочки. Прибавить можно во всем. Нужно не переживать, а работать. Доверять своим игрокам.
Судьи должны выйти на другой уровень. Не потому, что они плохие. Просто у меня такое чувство, что они все время переживают о чем-то, пока идет каждый матч.
- Черчесов в «Ахмате» с лета.
- Он поднял команду из зоны вылета.
- Сезон возобновится 27 февраля.
Источник: Metaratings