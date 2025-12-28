Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко назвал двух тренеров, которые подойдут «Спартаку»

Червиченко назвал двух тренеров, которые подойдут «Спартаку»

Вчера, 22:05
3

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко предложил красно-белым назначить на пост главного тренера Валерия Карпина или Станислава Черчесова.

– Какие российские тренеры могли бы подойти «Спартаку»?

– Карпин точно был бы лучше, чем Романов. Да и чем Карседо. И даже Черчесов был бы лучше. Если там совсем ни у кого нет креатива, можно было бы пойти самым простым путем.

– Карпин после неудачной работы в «Динамо» согласился бы возглавить «Спартак», как думаете?

– Это спартаковский человек. А руководство клуба вроде бы и хотело спартаковца.

– Неудачный опыт работы Карпина в «Динамо» не должен смущать?

– В «Динамо» ни у кого и не может получиться.

– Почему?

– Там нестандартная ситуация, потому что сидят сто командиров. А также сто направлений и течений. Каждый знает, что надо делать, как играть и кого покупать. И в итоге клуб лет пятьдесят не может ничего выиграть. Один раз почти получилось, и то они умудрились даже этого тренера убрать.

– В «Спартаке» другая ситуация?

– Там не столько командиров, но судя по принимаемым решениям, есть беда с профессионализмом. Такое ощущение, что люди беспокоятся только о своем кармане, а не о том, как что-нибудь выиграть. Я говорю про спортивных директоров.

– Почему у ЦСКА получилось найти Челестини, а «Спартак» и «Динамо» не могут найти подходящих тренеров?

– Может быть, «армейцам» повезло, или они что-то знали про Челестини. Плюс у ЦСКА был небольшой шанс выбирать и пробовать кого-то, а у «Спартака» таких шансов уже нет. Ему надо обязательно выигрывать.

– Недавно «Спартак» продлил контракт с Романом Зобниным до 2027 года. Верное решение?

– Это решение того же ряда, про профессионализм, необходимость и трату денег. Да, Роман многое отдал «Спартаку», это заслуженный футболист, тут нет вопросов. Если клуб хотел его отблагодарить, то просто дал бы ему выходное пособие. А зачем перезаключать с ним договор, я не знаю. Даже если ему дали одну треть от того, что было, это и то много.

  • С 11 ноября Вадим Романов исполняет обязанности главного тренера «Спартака» после ухода Деяна Станковича.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
  • Валерий Карпин 17 ноября покинул пост главного тренера «Динамо». Ранее он возглавлял «Спартак» в 2009–2012 и 2012–2014 годах.
  • Станислав Черчесов возглавляет «Ахмат». Ранее он был главным тренером «Спартака» в 2007–2008 годах.

Червиченко – о назначении Романова в «Спартак»: «С какого перепуга?»
Символическая сборная РПЛ 2025 года, составленная только из иностранцев 1
Переходящего из «Динамо» в «Спартак» Бабаева упрекнули в алчности
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
NewLife
1766951145
Мусорный сайт. Гнилой базар.
Алим Терек
1766953587
да, есть беда с профессионализмом
SLADE2019
1767003090
Все еще помнят, как червяк тренеров находил. Молчи, толстопуз.
  • Читайте нас: 