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  • Бывший защитник «Ахмата» вспомнил, как извинялся перед Черчесовым

Бывший защитник «Ахмата» вспомнил, как извинялся перед Черчесовым

18 января, 22:28

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семенов рассказал о своем отношении к Станиславу Черчесову.

– Можете ли назвать Станислава Саламовича своим главным тренером в карьере?

– Определенно – да. Человек, который много для меня сделал, и смело могу назвать его главным тренером в своей карьере.

– Что он сделал для вас как для игрока?

– Это внутренняя дисциплина, которую он привил, и мотивационные речи, от которых ты растешь и начинаешь верить в свои силы. Это начинаешь осознавать только сейчас. Когда ты молодой, то думаешь: «Чего вы мне рассказываете? Я сам все знаю!» Сейчас ты анализируешь тренерские диалоги и понимаешь, что до тебя хотели донести. А иногда на протяжении всего возраста это не доходит. Там было настолько все конкретно и без лишней шелухи: и тренировочный процесс, и все было так, как надо.

– Черчесов поработал во многих клубах. Звал ли он вас когда-нибудь к себе?

– Нет, но был один смешной момент. Станислав Саламович тогда как раз переходил в «Динамо», а я уже тогда перешел в «Терек» [ныне «Ахмат»]. После перехода у меня брали интервью и спросили: «Что бы вы хотели сказать своему бывшему тренеру?» Я, ввиду своей неопытности, ответил: «Хотелось бы насолить своему тренеру!», хотя подразумевал, что хотел бы проявить себя с лучшей стороны перед ним. И потом мне приходит сообщение от Черчесова: «За что ты мне хочешь насолить? Я тебе всегда желал только лучшего». Тогда как раз еще обсуждался мой переход в «Динамо». И я на панике пишу: «Извините, меня неправильно поняли!» Смешной момент был. (Смеется.)

– Почему все-таки тогда не перешли в «Динамо»?

– Они тогда выбрали другого игрока: то ли Дьякова, то ли Новосельцева подписали.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Ротор Семенов Андрей Черчесов Станислав
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