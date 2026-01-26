Работавший с Саусем Радимов оценил трансфер игрока в «Спартак»

Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о трансфере Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартаке».

«Я думаю, что для «Спартака» это отличная новость. Подписав такого футболиста, молодого, перспективного. Мне самому довелось с ним работать полтора или два года. Порядочный человек, чемпион мира по тренировкам.

И я думаю, что для «Спартака» это усиление в качестве атакующих действий, потому что раньше это был атакующий игрок. Но, я хочу сказать, он проделывает колоссальный объем работы. Но, кстати, по моему пониманию, это не самое важное в футболе – пробегание километров. Он это делает на максимальной скорости. Вот из-за этого коллективная скорость игры «Спартака» должна вырасти, чего им не хватает.

Поздравляю «Спартак» с таким приобретением», – сказал Радимов.