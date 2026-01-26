Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»

«Зенит» завершил сделку по покупке полузащитника «Брагантино» Джона Джона.
«Зенит» заплатит за Джона Джона 22 миллиона евро: реальная стоимость этого 23-летнего полузащитника – это 18 миллионов трансфер и 4 мульта бонусами.
Именно столько получат «Брагантино» и «Палмейрас» (20%) за переход бразильца в команду Сергея Семака», – написал источник.
- 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола.
- В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
- В 2024 году «Брагантино» приобрел футболиста у «Палмейраса» за 7,1 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова