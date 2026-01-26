Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит»

«Зенит» завершил сделку по покупке полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

«Зенит» заплатит за Джона Джона 22 миллиона евро: реальная стоимость этого 23-летнего полузащитника – это 18 миллионов трансфер и 4 мульта бонусами.

Именно столько получат «Брагантино» и «Палмейрас» (20%) за переход бразильца в команду Сергея Семака», – написал источник.