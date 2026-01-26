В игре новичка «Спартака» обнаружен серьезный изъян

Бывший спартаковец Валерий Масалитин оценил качества новичка команды Владислава Сауся.

«Естественно, «Спартаку» на правый фланг требовалось усиление. А насколько Саусь серьезное усиление, покажет время. Владислав мощный игрок, выполняет большой объем работы, очень неплохо себя чувствует в отборе. Но в завершающей стадии – это последняя передача и удар – у него есть пробел. Чем быстрее он этот пробел исправит, тем полезнее будет для «Спартака».

350 миллионов рублей заплатили? В принципе это нормальная сумма. Вроде за игрока была конкуренция между ЦСКА и «Спартаком». Красно-белые после шумихи в СМИ стали перебивать цену, предложенную армейцами. Если Саусь оправдает потраченные на него деньги, значит все было правильно», – сказал Масалитин.