Реакция Мостового на Сауся в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал покупку Владислава Сауся за 350 миллионов евро.

«Поможет ли он «Спартаку», покажет время. Много было трансферов, и по фамилиям мы всех не вспомним. В целом он хороший русский молодой парень. Думаю, что это хорошее приобретение.

Проявит ли он себя или нет – пока рано говорить. Ему нужно начать играть. Не все переходят в «Спартак» и сразу же выходят на поле. Я видел много примеров, когда футболисты приходят в команду и сидят на лавке, поэтому посмотрим, что будет дальше», – сказал Мостовой.