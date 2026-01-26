Юран – о новичке «Спартака»: «Не для серьезных задач»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Московский клуб заплатил около 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Насколько выгоден «Спартаку» такой трансфер?

– Я не знаю, какая у них политика, и что они хотят. Как я могу комментировать? Ну, трансфер как трансфер.

– Усилит ли Саусь «Спартак»?

– Сложно сказать в этом плане. Смотря какие задачи у «Спартака». Я же не знаю, какие задачи.

– Вроде всегда серьезные – бороться за титул, медали.

– Вот эта приставка «вроде»... Поэтому сложно сказать, для чего и какие задачи. Если чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно.

Если для тройки, для пятeрки, где «Спартак» в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер.

– Можно сказать, что это усреднение состава?

– Скажем так, для глубины состава. Для серьезных задач, думаю, что нет.