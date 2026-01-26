Введите ваш ник на сайте
Юран – о новичке «Спартака»: «Не для серьезных задач»

Вчера, 21:57
3

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

  • Московский клуб заплатил около 350 млн рублей.
  • С новичком подписали контракт до 2030 года.
  • Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

– Насколько выгоден «Спартаку» такой трансфер?

– Я не знаю, какая у них политика, и что они хотят. Как я могу комментировать? Ну, трансфер как трансфер.

– Усилит ли Саусь «Спартак»?

– Сложно сказать в этом плане. Смотря какие задачи у «Спартака». Я же не знаю, какие задачи.

– Вроде всегда серьезные – бороться за титул, медали.

– Вот эта приставка «вроде»... Поэтому сложно сказать, для чего и какие задачи. Если чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно.

Если для тройки, для пятeрки, где «Спартак» в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер.

– Можно сказать, что это усреднение состава?

– Скажем так, для глубины состава. Для серьезных задач, думаю, что нет.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Юран Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1769454482
Время покажет...
Ответить
NewLife
1769455394
Это же просто блевотина, а не журналистика((
Ответить
СПОРТ 21 века
1769476077
Уже даже Юран тролит Спартак, хотя сам спартаковец. О чём это говорит? О том, что Спартак находится в полной яме. Хронически болен и в данный момент в турнирной таблице нюхает у Балтики. Аж целых 6 очков. Легенды это понимают, поэтому отвечают скептически. И если уж они начинают, грубо говоря, смеяться над ромбом, это труба... Нет, не газовая... Просто труба!
Ответить
18+
18+
  • Читайте нас: 