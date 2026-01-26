Юран – о новичке «Спартака»: «Не для серьезных задач»

Российский тренер Сергей Юран прокомментировал трансфер Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».
- Московский клуб заплатил около 350 млн рублей.
- С новичком подписали контракт до 2030 года.
- Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.
– Насколько выгоден «Спартаку» такой трансфер?
– Я не знаю, какая у них политика, и что они хотят. Как я могу комментировать? Ну, трансфер как трансфер.
– Усилит ли Саусь «Спартак»?
– Сложно сказать в этом плане. Смотря какие задачи у «Спартака». Я же не знаю, какие задачи.
– Вроде всегда серьезные – бороться за титул, медали.
– Вот эта приставка «вроде»... Поэтому сложно сказать, для чего и какие задачи. Если чемпионство, я думаю, что нет, не усилит, конечно.
Если для тройки, для пятeрки, где «Спартак» в последнее время занимает места, думаю, что нормальный трансфер.
– Можно сказать, что это усреднение состава?
– Скажем так, для глубины состава. Для серьезных задач, думаю, что нет.