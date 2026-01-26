Глава «Балтики» описал трансфер Сауся в «Спартак» одним прилагательным

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал продажу Владислава Сауся в «Спартак».

«Трансфер Владислава Сауся в московский «Спартак» является для «Балтики» выгодным во всех смыслах. Это прекрасная история про развитие молодых футболистов. Мы приобрели его у «Шинника», знали что у него высокий потолок развития. Как итог – он помог нам выиграть Первую лигу и занять по зиме то место в РПЛ, где мы и находимся сейчас. За полтора года в «Балтике» Влад вырос и как футболист, и как личность.

Пример Владислава – весьма показателен для молодых футболистов. «Балтика» сегодня определенно является тем клубом, где можно расти, развиваться, добиваться вызова в национальную сборную и привлекать внимание топ-клубов.

Мы искренне желаем ему успехов!» – сказал Измайлов.