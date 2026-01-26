Карпин высказался о вызове Кержакова и Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не готов вызывать в команду Артема Дзюбу и Александра Кержакова.

На счету 37-летнего форварда «Акрона» официально 31 гол за сборную России, у Кержакова – 30.

21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он вместо Андрея Аршавина забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае признания этого гола, он сравняется по голам с Дзюбой.

43-летний Кержаков завершил игровую карьеру в 2017 году.

– Обсуждается тема вызова Дзюбы и Кержакова в сборную. Что об этом скажете?

– Даже не знаю, что сказать. Говорят и говорят.

– Вы готовы их обоих вызвать?

– Да нет. Я пока не готов никого вызвать. Из них никого пока не готов вызывать.