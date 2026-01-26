Талалаев охарактеризовал нового тренера «Спартака», за которым внимательно следил

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев следил за Хуаном Карлосом Карседо, возглавившим «Спартак».

– То, что вас примеряют к «Спартаку», говорят о том, что Талалаев соответствует амбициям большой команды, льстит?

– «Спартак» назначил главного тренера. Поэтому это все разговоры. Есть фильм «Формула 1», где главный герой хорошо формулирует о таких ситуациях – это все шум. Мне нравится жить в шуме, я к нему привык, он на меня не влияет. Испытываю от этого удовольствие. Но обращать внимание на это и, тем более, корректировать под это свое видение жизни, не планирую.

– Вы давали оценку назначению Карседо – спорное вложение по сроку.

– Абсолютно неправильно. Если цитируете, прошу уточнить – я начал с того, что мне нравятся его идеи. Посмотрим, насколько они сработают в нашем чемпионате. У Карседо есть тренерские идеи, которые дают результат. Дали в «Пафосе», не очень в «Сарагосе», но все равно было интересно смотреть за его работой.

Хайперы акцентируют внимание на том, что я сказал, что контракт на 2,5 года, наверное, длинноват. А футбольные люди должны акцентировать внимание на том, что у него есть прогрессивные интересные идеи, которые он уже реализовывал.