Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на ютуб-канале клуба сообщил, что в его семье болеют за красно-белых.
– Какие отреагировали твои семья и близкие?
– Сказали, что это также хороший вариант. У меня отец и мой крeстный – болельщики «Спартака». И сначала не поверили, когда я обо всeм рассказал, у них были такие смешанные чувства, что папа просто молчал в трубку.
Но потом, на следующий день, мы с ним созвонились, он сказал, что любой выбор поддержит, но считает, что нужно идти пробовать.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
- Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
- «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.
Источник: «Чемпионат»