Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на ютуб-канале клуба сообщил, что в его семье болеют за красно-белых.

– Какие отреагировали твои семья и близкие?

– Сказали, что это также хороший вариант. У меня отец и мой крeстный – болельщики «Спартака». И сначала не поверили, когда я обо всeм рассказал, у них были такие смешанные чувства, что папа просто молчал в трубку.

Но потом, на следующий день, мы с ним созвонились, он сказал, что любой выбор поддержит, но считает, что нужно идти пробовать.