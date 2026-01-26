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Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака»

26 января, 16:57
11

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на ютуб-канале клуба сообщил, что в его семье болеют за красно-белых.

– Какие отреагировали твои семья и близкие?

– Сказали, что это также хороший вариант. У меня отец и мой крeстный – болельщики «Спартака». И сначала не поверили, когда я обо всeм рассказал, у них были такие смешанные чувства, что папа просто молчал в трубку.

Но потом, на следующий день, мы с ним созвонились, он сказал, что любой выбор поддержит, но считает, что нужно идти пробовать.

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Саусь Владислав
Комментарии (11)
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шахта Заполярная
1769436768
Владислав, не подведи отца и крестного.
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andrei-sarap-yandex
1769437853
а говорили что из ПИТЕРа
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Cleaner
1769438198
Саусь: «Мой отец – болельщик «Спартака». И дед мой и прадед, все за Спартака болели со времен Петра первого!!! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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...уефан
1769439339
...ну, хорошо, хоть это пока в масть...
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VPERDIV SPARTAK
1769440396
Комментарий скрыт модератором
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ягуар1979
1769440836
ну понеслась вода по трубам завтра он скажет что болел за спартак с детства писец)))
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zigbert
1769455091
Причина веская,что уж там говорить.
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