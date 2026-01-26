Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин не согласился с Артемом Дзюбой.

Дзюба ранее назвал себя одним из лучших в истории РПЛ.

37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.

Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Может быть, Дзюба и лучший нападающий в истории РПЛ, он много забивал и взял много трофеев. Но предпочтения отдаются тем, кто поиграл и в других чемпионатах, а не только в российском. Конечно, Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьeзнее, поигравшие в Европе, которых знает полмира.

Я говорю о себе, Аршавине, Погребняке, Павлюченко, которые творили историю в Европе и сборной. Это совершенно другой уровень. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то играл против Англии, брал бронзу на Евро. Тот же Погребняк брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Эти люди заслуживают больше восторга от их карьеры. Всe-таки чемпионат России – это средний уровень», – сказал Булыкин.