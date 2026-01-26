Введите ваш ник на сайте
  Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»

Булыкин поспорил с Дзюбой, назвавшим себя одним из лучших форвардов: «Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то брал бронзу Евро»

Сегодня, 18:05
8

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин не согласился с Артемом Дзюбой.

  • Дзюба ранее назвал себя одним из лучших в истории РПЛ.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 16 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Может быть, Дзюба и лучший нападающий в истории РПЛ, он много забивал и взял много трофеев. Но предпочтения отдаются тем, кто поиграл и в других чемпионатах, а не только в российском. Конечно, Дзюба – легенда, но есть форварды и посерьeзнее, поигравшие в Европе, которых знает полмира.

Я говорю о себе, Аршавине, Погребняке, Павлюченко, которые творили историю в Европе и сборной. Это совершенно другой уровень. Кто-то творит историю против Брунея, а кто-то играл против Англии, брал бронзу на Евро. Тот же Погребняк брал Кубок и Суперкубок УЕФА. Эти люди заслуживают больше восторга от их карьеры. Всe-таки чемпионат России – это средний уровень», – сказал Булыкин.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем Булыкин Дмитрий
Комментарии (8)
Цугундeр
1769441601
"..чемпионат России – это средний уровень», – сказал Дзюба.)? А что, Булыка "творил историю в Европе"?)) Если только в Голландии (ну там понятно, там каждый второй промеска под кайфом играет))
Ответить
WE ARE FOR PETER
1769442745
Ты булыка медийный всегда был а не игрок! Не хрюкай ! Акинфеев и Дзюба наши игроки легенды нашего чемпа
Ответить
...уефан
1769443515
...вроде, взрослые люди, так откуда такая детская тщеславная наивность?...
Ответить
TOMSON
1769443611
Булыкин похоже не силен в истории футбола. У Дзюбы и еврокубки и ЧМ достойные были.
Ответить
mutabor0992
1769444603
Дмитрий,ну зачем ты этому онаНисту что то объясняешь?Он ведь дегенерат!Просто дай ему в бубен.И напомни Сан-Марино.(что там кричали болелы?).
Ответить
bes 2
1769447241
Саня Мостовой смотрит сверху на эту свару и посмеиваевается. Он то знает что только он - Царь.
Ответить
sochi-2013
1769449593
Голы за сборную расставляют всех по своим местам.
Ответить
