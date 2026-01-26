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Талалаев обратился к ушедшему в «Спартак» Саусю

26 января, 16:47
2

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев проводил полузащитника Владислава Сауся в «Спартак».

«Хочется сказать спасибо, что ты был движущей силой нашей команды, нашей семьи, нашего клуба всего. Полтора года, которые проработали, они запомнятся. Нам точно. Тебе тоже, думаю. С одной стороны, мы вроде бы для этого работаем – чтобы все росли, все поднимались, но хотелось делать это вместе. Ты сделал шаг вперeд чуть быстрее, но мы тебе здесь дадим торжественное обещание, что тебя догоним и постараемся перегнать. Желаем всего самого хорошего.

Знаю точно, что ты должен играть в сборной России и выглядеть на поле ещe достойнее, чем ты сейчас выглядишь. Поэтому [желаем] самого хорошего, от всего коллектива. Давай, удачи», – сказал Талалаев на ютуб-канале «Балтики».

  • В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
  • Ранее на него всерьез претендовал ЦСКА.
  • «Спартак» сейчас на выходных после 1-го сбора в ОАЭ.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Саусь Владислав Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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VPERDIV SPARTAK
1769440502
Комментарий скрыт модератором
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Кривая да нелёгкая
1769441639
Талалай ржет откровенно , мы будем впереди недоклуба сказал) ахахах
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