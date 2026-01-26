Саусю припомнили провокационные слова в адрес «Спартака»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь на ютуб-канале красно-белых объяснился за некогда брошенные провокационные слова про красно-белых.

– Какие чувства после трансфера, учитывая, что ты называл «Спартак» принципиальным соперником?

– Да, было такое интервью. Но потом я как-то переосмыслил и после какого-то матча уже говорил, что принципиальных соперников не вижу, потому что никакой злости к какому-либо сопернику не испытываю.

Просто это спорт и нужно играть на победу. И поэтому в какой-то момент на эмоциях когда-то я это сказал, но сейчас счастлив, что могу присоединиться к такому большому клубу, как «Спартак».