Черданцев охарактеризовал трансфер Сауся в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев поделился мнением о переходе Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сумма сделки – около 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Хороший футболист никогда не помешает, тем более, непопадающий под лимит. Другой вопрос, как он будет использоваться. Мы не знаем, по какой схеме будет играть новый тренер.

Саусь игрок правого фланга, мы видели его именно в этом качестве в «Балтике». Если схема с четырьмя защитниками, то не очень понятно, какую функцию он может выполнять на поле.

Другой вопрос, что у «Спартака» на этой позиции есть Денисов, который здорово себя проявлял. У него были сложности со Станковичем, но когда он ушел, мы увидели, что Денисов играл постоянно. Плюс, есть Хлусевич, который, в позапрошлом сезоне был одним из лучших в команде, потом его на скамейку посадил Станкович.

Я не вижу, чтобы для «Спартака» эта позиция была проблемной. Поэтому, это скорее вложение в потенциально хороший актив. Не та позиция, которая требовала немедленного усиления«, – сказал Черданцев.