Новичок «Спартака» Саусь раскрыл свой любимый клуб

Новый защитник «Спартака» Владислав Саусь рассказал о любви к «Барселоне».

– Ты следил за «Барселоной», болел за нее?

– Следил, да, на данный момент это мой любимый клуб.

– Есть ли сейчас футболисты, на которых ты равняешься?

– Когда играл крайним нападающим, то нравились Неймар, Месси и Азар. Старался равняться на них.

Но сейчас, когда поменял свое амплуа, начал смотреть футбол под другим углом. Начинаешь смотреть, как действуют профессиональные футболисты высокого уровня на своих позициях.

Сейчас, конечно, слежу за Хакими, Канселу, Трентом [Александер-Арнольдом]. Вот игроки, которым симпатизирую на моей позиции, ну и стараюсь что-то применять.