Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол.

Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память.

Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе.

Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря», – заявил Романцев.