Романцев болезненно отреагировал на смерть Игнатьева

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о смерти экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Это большое горе и для меня лично, и для всех, кто любил и любит футбол.
Борис Петрович был истинным рыцарем футбола, его совестью и честью, светлая ему память.
Он воспитал огромное количество талантливейших футболистов, которые потом защищали честь страны, ими гордились в Европе.
Мне трудно говорить долго на эту тему, после ухода Никиты Павловича Симоняна это большая потеря», – заявил Романцев.
- Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
Источник: ТАСС