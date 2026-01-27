«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал о реакции болельщиков в соцсетях на его промах в 1/4 финала ЧМ-2018.
- Нападающий пробил паненкой – вратарь Даниел Субашич отразил удар.
- Матч закончился со счетом 2:2. Смолов наносил первый удар в послематчевой серии пенальти.
- Хорватия выиграла серию со счетом 4:3. Еще один пенальти у России не реализовал Марио Фернандес, пробивший мимо ворот.
– После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?
– Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.
Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.
А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли.
Источник: Smol FM