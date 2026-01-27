Введите ваш ник на сайте
«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией

Сегодня, 17:31
8

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал о реакции болельщиков в соцсетях на его промах в 1/4 финала ЧМ-2018.

  • Нападающий пробил паненкой – вратарь Даниел Субашич отразил удар.
  • Матч закончился со счетом 2:2. Смолов наносил первый удар в послематчевой серии пенальти.
  • Хорватия выиграла серию со счетом 4:3. Еще один пенальти у России не реализовал Марио Фернандес, пробивший мимо ворот.

– После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?

– Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.

А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли.

Источник: Smol FM
Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Смолов Федор
Бумбраш
1769525264
Федя,то что тебе кажется -это твои проблемы.хаять,поддерживать..какой смысл,ты запорол пенку-факт,значит по факту ты черт
Ответить
Benifacto
1769526884
уж луче бы молчал! черт
Ответить
vick-north-west
1769527901
Какая разница, поддержка или хейт, другого такого шанса больше не будет, до конца жизни будешь вспоминать что мог бы стать призёром ЧМ...
Ответить
Цугундeр
1769528495
((( Ах, тыж, чертила.. Ещё и вякаешь? Синерукая ск.тина, ты уже и после накосячил так , что тошнит всех. Стадное чувство..( Сдохни. Тварь губастая.
Ответить
Zenmaster84
1769532311
Конченный - штопанный резинка - ещё отбрёхивается ! М Р А З Ь РЕДКОСТНАЯ !!!
Ответить
Боцман59rus
1769536988
_ вместо ног у тебя два кривых элемента,расписное чучело
Ответить
Январь 59
1769540698
А когда на твой канал подписывались миллионы- это разве не стадное чувство?
Ответить
Январь 59
1769540779
Я бы припомнил ему ещё игру Краснодара с Уралом, когда он дважды не забил пенальти и Краснодар проиграл. С таким же пижонством подходил к мячу. Расписной понторез чистой воды.
Ответить
