«Элемент стадного чувства»: Смолов – о комментариях после незабитого пенальти с Хорватией

Экс-форвард сборной России Федор Смолов рассказал о реакции болельщиков в соцсетях на его промах в 1/4 финала ЧМ-2018.

Нападающий пробил паненкой – вратарь Даниел Субашич отразил удар.

Матч закончился со счетом 2:2. Смолов наносил первый удар в послематчевой серии пенальти.

Хорватия выиграла серию со счетом 4:3. Еще один пенальти у России не реализовал Марио Фернандес, пробивший мимо ворот.

– После твоего промаха на ЧМ-2018 ты больше получил слов поддержки или словил хейта?

– Если брать сообщения от людей, которых я не знаю, то в личных сообщениях было 80 на 20 в пользу поддержки. Но если взять комментарии под какой-то из фотографий, то там, наоборот, 80 на 20 в пользу негатива.

Мне кажется, написать слова поддержки вопреки большинству, психологически не всем просто.

А когда люди, которые хотят написать негатив, видят, что не только они так думают, а портал в ад уже открыт, то это побуждает их написать. Наверное, это элемент стадного чувства, что ли.