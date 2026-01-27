Мостовой – об умершем Игнатьеве: «Не могу сказать, что он дал многое российскому футболу»

Александр Мостовой высказался о смерти экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Игнатьев останется в моей памяти тихим, спокойным и воспитанным человеком.
Не могу сказать, что он дал многое российскому футболу и является одним из мэтров отечественного тренерского цеха.
Хочется принести свои соболезнования родным и близким. Всe равно – это большая утрата», – заявил Мостовой.
- Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
