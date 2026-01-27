Генич видел Игнатьева за полгода до смерти: «Его действительно было трудно узнать»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич опубликовал пост по случаю смерти экс-тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Летом 2025 года я приехал на какую-то съемку по Медиалиге. Новый Арбат. Приехал чуть заранее, зашел в кофейню.

В углу зала сидит одинокий, неприметный дедушка. Я бросил взгляд, ну сидит и сидит. Иду в сторону кассы, оплачивать заказ, и слышу в спину голос, или даже легкий писк: «Кооость…»

Оборачиваюсь, и этот дедушка еле выдавливает: «Ты меня не узнаешь, что ли? Как дела? Что тут забыл?» Легкий шок. Вглядываюсь: «Борис Петрович, вы, что ли? Блин, я вас вообще не узнал…»

Его действительно было трудно узнать. Потухший взгляд, впалые глаза, осунулся… Мы мило побеседовали несколько минут, он пожаловался на здоровье, сказал, что приходит в эту кофейню почти каждый день, вот просто посидеть, подумать, повспоминать…

Все было понятно без лишних слов и вопросов. Классный мужик. Добрый. Честный. Прекрасный тренер.

Сегодня Бориса Петровича не стало. Соболезную. Вечная память», – написал Генич в своем телеграм-канале.