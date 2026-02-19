Журавель назвал неуместным скандальный поступок Генича

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель дал оценку скандалу вокруг коллеги Константина Генича.

Ранее у Генича возник конфликт с болельщиками ЦСКА из-за высказывания о потенциальной травматичности вингера команды Кирилла Глебова.

Константин заявил, что у игрока вскоре будут частые травмы.

Из-за наплыва недоброжелателей Генич отключил комментарии в своем телеграм-канале.

«Моя любимая рубрика: Костя Генич рефлексирует над контентом о себе, а такого контента, как вы понимаете, сейчас завались. Я осуждаю весь хейт, который льeтся на Гену, на самого доброго из всех комментаторов. Этого Костя не заслужил. В инсайде о Глебове не было ничего того, что многочисленные армейские телеги Косте приписывают, так что тут Геничу только лучи поддержки.

Между тем, мне кажется, вынос этого инсайда в паблик максимально неуместен. Во-первых, потому что нет к этому внятного инфоповода. Глебов играет, не травмирован – просто не вижу резонов сейчас об этом говорить. Во-вторых, такая инфа сама по себе слишком чувствительна для игрока, для клуба, для болельщиков. Ты это знаешь, но тактичнее об этом промолчать, из соображений этики», – написал Журавель.