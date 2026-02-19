Аренда игрока «Сочи» «Рубином» поможет переходу вингера «Краснодара»

«Рубин» согласовал аренду полузащитника Игнасио Сааведры у «Сочи».

Казанцы заплатят за нее 100 тысяч евро и смогут выкупить хавбека за 1,3 миллиона евро.

Это также поможет «Сочи» арендовать у «Краснодара» вингера Густаво Фуртадо, поскольку для него освободится место в заявке.

Сообщается, что к переходу Сааведры привела совокупность факторов. «Желание Начо уйти, хорошее предложение от «Рубина» и наличие россиянина Кравцова на этой позиции – привело к решению отпустить Игнасио.

Именно поэтому стала возможна заявка для «Сочи» Фуртадо из «Краснодара». Это бесплатная аренда бразильца без права выкупа», – написал журналист Иван Карпов.