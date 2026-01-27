Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Надеюсь, что у Арбелоа в «Реале» ничего не получится»

Аршавин: «Надеюсь, что у Арбелоа в «Реале» ничего не получится»

Сегодня, 18:18
2

Андрей Аршавин высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.

  • «Барселона» лидирует с 52 очками в 21 туре.
  • «Реал» отстает на 1 балл, имея преимущество над каталонцами в личных встречах.

«Я удивлен, что их разделяет только одно очко в таблице. У «Реала» так все плохо было, что мне казалось, что турнирное положение должно быть иным.

Арбелоа в непростой ситуации. Я, как болельщик «Барселоны», надеюсь, что у него ничего не получится. Ему главное – найти контакт с игроками, а не рисовать схемы.

У Хаби Алонсо это не получилось. Мне кажется, что он и не старался это сделать. Он думал, что все будут плясать под его дудку, но не получилось», – заявил Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Испания. Примера Реал Барселона Аршавин Андрей Арбелоа Альваро
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САНЁК17
1769534558
Какой же ты какой то такой то ? Так нельзя говорить,как будто капаешь яму другому.У нынешнего тренера Реала яйцы железные, отличие от болельщиков Барселоны!
Ответить
Бумбраш
1769535950
Каков антрюшка чипсавин,гнилой до мозга костей,в принципе,гниль чипсавина-это наши проблемы))))
Ответить
