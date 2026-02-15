Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе в составе на матч 24-го тура Примеры против «Реал Сосьедада».
«Он уже давно испытывает дискомфорт. Мбаппе прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле, и сегодня мы решили не рисковать. Думаю, во вторник он будет доступен», – сказал Арбелоа.
- 17 февраля «Реал» на выезде сыграет с «Бенфикой» в 1-м стыковом матче Лиги чемпионов.
- Мбаппе в этом сезоне провел за мадридскую команду 31 игру, забил 38 голов и сделал 5 ассистов.
Источник: AS