Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»

15 февраля, 13:17

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал отсутствие Килиана Мбаппе в составе на матч 24-го тура Примеры против «Реал Сосьедада».

«Он уже давно испытывает дискомфорт. Мбаппе прилагает огромные усилия каждый раз, когда выходит на поле, и сегодня мы решили не рисковать. Думаю, во вторник он будет доступен», – сказал Арбелоа.

  • 17 февраля «Реал» на выезде сыграет с «Бенфикой» в 1-м стыковом матче Лиги чемпионов.
  • Мбаппе в этом сезоне провел за мадридскую команду 31 игру, забил 38 голов и сделал 5 ассистов.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Сосьедад Реал Мбаппе Килиан Арбелоа Альваро
