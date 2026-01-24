Губерниев отреагировал на резкое ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Минспорта ужесточить лимит на легионеров в РПЛ.

«Раз министр спорта сообщил о сокращении лимита на легионеров, значит, это состоится. Как бы к этому ни относилась общественность, решение принято. Соответствующие футбольные структуры будут исполнять это решение.

Упадет ли уровень российского футбола в связи с этим – это разговор в пользу бедных сейчас. В первую очередь речь идет о защите интересов российских футболистов. Только эмпирическим путем мы поймем, упадет ли уровень футбола или не упадет», – сказал Губерниев.