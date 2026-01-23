Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»

Глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет ужесточен.
«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение – приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», – сказал Дегтярев.
Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».
- Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
- При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.
Источник: ТАСС