  • Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»

Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»

Сегодня, 12:39
30

Глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет ужесточен.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение – приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», – сказал Дегтярев.

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, а также Таджикистана.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
subbotaspartak
1769168491
Равняйсь! Смирно!!! На первый-пятый рассчитайсь!!!!!
Ответить
Император Бомжей
1769168916
Сделайте лимит как в Англии, что б только крутики могли играть))) Если команда входит в первую десятку рейтинга ФИФА, требуется участие как минимум в 30% игр. Во вторую десятку — 45%. В третью — 60%. Если сборная находится в четвёртой десятке или ниже, показатель должен составлять не менее 75%
Ответить
timon2401
1769168921
Экономику убили, взялись за спорт(((( откуда же их к нам «заслали»((((
Ответить
Spartak_forv@
1769170955
Такого чудика как он надо ещё хорошо поискать...
Ответить
Fju-2
1769171859
По десятому кругу пошли, то ужесточаем лимит, то ослабляем. Постоянно из крайности в крайность, при этом не видно никакого анализа прошлых изменений.
Ответить
TOMSON
1769173352
Я так то за лимит, но как действует данный товарищ меня напрягает.
Ответить
...уефан
1769173363
...предлагаю на каждый отдельный вид спорта назначить отдельного министра! И желательно непрофильного, чтоб веселее было...
Ответить
Дырокол
1769173460
Трудно будет спартаку без зулусов!
Ответить
Дырокол
1769173660
Нужна стабильность, а не шараханье! И вот это шарахонье футболу ничего кроме негатива не приносит!!!
Ответить
Дырокол
1769173707
Ну а виноваты как всегда рылы!!!
Ответить
