Дегтярев – о 5 легионерах на поле в РПЛ с 2028 года: «Одно решение – приказ»

Глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что лимит на легионеров в чемпионате России будет ужесточен.

«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение – приказ. Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», – сказал Дегтярев.

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».