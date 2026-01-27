Романцев: «В «Спартаке» только 3-4 футболиста показывают чемпионскую игру»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что большая часть состава «красно-белых» не соответствует чемпионским амбициям.

«Я вот смотрю на игроков, с кем бы из них я стал чемпионом. В этом «Спартаке», думаю, три-четыре человека только показывают чемпионскую игру. Которые и по психологии чемпионы, и по игре, и хотят этого», – сказал Романцев.