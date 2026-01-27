Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»

Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»

Сегодня, 18:51

У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возник конфликт с игроками «Аль-Таавуна».

  • Команды встречались в понедельник в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
  • «Аль-Наср» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу.

При розыгрыше углового возле ворот «Аль-Таавуна» 40-летний Роналду поучаствовал в стычке с несколькими соперниками.

Сначала португальский форвард отмахнулся от защитника, который прихватывал его за футболку, а затем грубо пообщался с другим футболистом, потребовав успокоиться и заткнуться.

Еще по теме:
Роналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения 2
Футболисты-рекордсмены по количеству матчей за карьеру
Только у двух игроков в истории футбола больше матчей в карьере, чем у Роналду
Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Таавун Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
16
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
23:23
1
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
22:38
2
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
22:22
1
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
22:10
7
Агент объяснил, почему Макаров выбрал «Кайсериспор»
22:00
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
20:55
3
Все новости
Все новости
Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»
18:51
ФотоРоналду трогательно поздравил Джорджину с днем рождения
13:50
2
«Аль-Наср» выиграл третий матч подряд, Роналду не забил
Вчера, 22:33
Только у двух игроков в истории футбола больше матчей в карьере, чем у Роналду
24 января
В Саудовской Аравии выбрали 50 звезд европейского футбола для потенциальных трансферов
23 января
3
Раскрыта конкретная дата окончания карьеры Роналду
23 января
8
960-й гол Роналду принес «Аль-Насру» победу
21 января
1
ФотоРоналду толкнул в голову лежащего вратаря
18 января
12
«Аль-Наср» Роналду вырвал победу после трех поражений подряд
17 января
ФотоСамые высокооплачиваемые спортсмены мира в 2025 году
16 января
2
Месси отказался от сумасшедшнего предложения из Саудовской Аравии
14 января
9
959-й гол Роналду не спас «Аль-Наср» от поражения от «Аль-Хиляля»
12 января
2
Иньиго исключил возвращение в «Барсу»: «Это невозможно, Лапорта не сможет мне столько платить»
9 января
Реакция Роналду на второе подряд поражение «Аль-Насра»
8 января
1
958-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от второго поражения подряд
8 января
3
ФотоНазвана стоимость особняка Роналду под Лиссабоном с кранами из чистого золота
4 января
4
«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии
2 января
3
Рудковская: «Физуха у Трусовой лучше, чем у Роналду»
2 января
2
Модрич ответил, кто лучше – Месси или Роналду
2025.12.31 18:36
1
Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-триков
2025.12.30 23:23
957-й гол в карьере Роналду не спас «Аль-Наср» от потери очков
2025.12.30 22:27
Маск отреагировал на публикацию Роналду
2025.12.29 08:45
Роналду – о 1000 голов: «Я сделаю это, если не будет травм, иншааллах»
2025.12.28 21:06
3
Стали известны планы Роналду после карьеры
2025.12.28 17:45
2
Роналду может покинуть «Аль-Наср» из-за нежной кожи
2025.12.28 15:43
2
Роналду подвел итоги года: «40 голов в 40 лет»
2025.12.28 12:51
Морган – после дубля Роналду: «Нет сомнений насчет величайшего бомбардира в истории»
2025.12.28 09:15
1
Роналду одной фразой прокомментировал дубль в ворота «Аль-Охдуда»
2025.12.27 21:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 