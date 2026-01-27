Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»

У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возник конфликт с игроками «Аль-Таавуна».
- Команды встречались в понедельник в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
- «Аль-Наср» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу.
При розыгрыше углового возле ворот «Аль-Таавуна» 40-летний Роналду поучаствовал в стычке с несколькими соперниками.
Сначала португальский форвард отмахнулся от защитника, который прихватывал его за футболку, а затем грубо пообщался с другим футболистом, потребовав успокоиться и заткнуться.
Источник: «Бомбардир»