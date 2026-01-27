Роналду поучаствовал в стычке с футболистами «Аль-Таавуна»

У нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду возник конфликт с игроками «Аль-Таавуна».

Команды встречались в понедельник в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» победил со счетом 1:0 благодаря автоголу.

При розыгрыше углового возле ворот «Аль-Таавуна» 40-летний Роналду поучаствовал в стычке с несколькими соперниками.

Сначала португальский форвард отмахнулся от защитника, который прихватывал его за футболку, а затем грубо пообщался с другим футболистом, потребовав успокоиться и заткнуться.