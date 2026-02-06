Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поддержал протест Криштиану Роналду.

Он согласен с позицией 41-летнего футболиста, который пошел на конфликт с руководством клуба и устроил забастовку.

Жезуш уже проигнорировал две пресс-конференции и, вероятно, пропустит третью – после сегодняшнего матча с «Аль-Иттихадом».