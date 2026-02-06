Стала известна позиция тренера «Аль-Насра» по забастовке Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поддержал протест Криштиану Роналду.
Он согласен с позицией 41-летнего футболиста, который пошел на конфликт с руководством клуба и устроил забастовку.
Жезуш уже проигнорировал две пресс-конференции и, вероятно, пропустит третью – после сегодняшнего матча с «Аль-Иттихадом».
- Роналду считает, что Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) более лояльно относится к «Аль-Хилялю» и выделяет конкуренту больше денег.
- Игра с «Аль-Иттихадом» пройдет сегодня в 20:30 мск.
Источник: Arriyadiyah