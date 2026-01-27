Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу»

Ловчев – о смерти Игнатьева: «Я с утра в себя прийти не могу»

Сегодня, 17:53
1

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев прокомментировал смерть бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Борис Петрович Игнатьев – человек футбола, нашей среды. Он ближайший друг Юрия Павловича Сeмина, всe время был с ним, практически во всех клубах, в то же время и до сборной дорос.

Надо сказать, что этот человек слепил себя сам, играл в незаметных командах – в Горьком много времени провeл. Тренерскую карьеру начинал в юношеских сборных и дорос до высокого уровня.

Но прежде всего, он был человеком хорошим. Неслучайно Юрий Павлович – человечище высочайшего уровня – всe время его звал, потому что знал, что Борис Петрович его не предаст, всегда поможет. Это настолько приятный, порядочный человек! Я с утра в себя прийти не могу.

Одно за другим идeт. Мой учитель и отец Никита Павлович Симонян совсем недавно ушeл, потом мой друг Игорь Золотовицкий.

А вчера мы смотрели фильм про Симоняна и «Арарат-73», и в это время умерла Люба Хусаинова – жена Галимзяна, нашего великого капитана. Мы с ней очень близки были, моя жена за ней присматривала.

Одно, другое, третье – такое впечатление, что снаряды рвутся рядом», – сказал Ловчев.

  • Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
  • Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Игнатьев Борис Ловчев Евгений
Да, Евгений, следующая твоя очередь... Или Пономарёва...Или Сёмина...
