  • Главная
  • Новости
  «Ну и что?»: Губерниев оправдал прогуливающего сборы «Зенита» Вендела

«Ну и что?»: Губерниев оправдал прогуливающего сборы «Зенита» Вендела

21 января, 11:21
19

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении зенитовца Вендела.

  • Бразилец не приехал вовремя на 1-й сбор команды.
  • Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Вендел – системообразующий футболист «Зенита». Клуб может себе позволить его опоздание, если это не скажется на его форме. А если он приедет травмированный или с лишним весом, то эти другая история. Футболист же соответствует требованиям клуба. На его штрафах «Зенит» ещe и заработает немного. Значит, всe нормально.

Остальное является историей взаимоотношений клуба и игрока. Главное, чтобы Вендел играл лучше всех, когда присоединится к команде. Ну не приехал он на сборы и может за это заплатить, чтобы подольше побыть с семьeй. Ну и что?» – сказал Губерниев.

Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Вендел Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1768984657
В печах губы чувствуется зрелый прафисиАнализм третьеразрядника по гребле на лодках без моторов
Ответить
Цугундeр
1768984823
) Надыть его депутатом ГосДуры сделать. Ваще без вопросов буит.(
Ответить
Интерес
1768985260
Хорошо, что тебя не допускают ни до одного дела, связанного с практикой и управления людьми.Так рвался Вяльбе заменить, но даже шеф-министр в этом деле не помог.
Ответить
...уефан
1768988023
...В любой другой команде Уж, если было бы такое.., Губами б шлёпал он другое...
Ответить
rash1959
1768989184
губошлёп, подлиз зачтён. Расскажи теперь об ощущениях от вылизывания.
Ответить
Юбиляр
1768989691
Ну а что вы хотите - побежали бразилы из Зенита ! Наедешь на этого и он свалит, а то и прихватит с собой кого! Гыгыгы. Нравится, не нравится - терпи моя красавица Зенитушка! Гыгыгы.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1768995893
выскажу крамольную мысль: всё понятно, дисциплина, и всё такое, но чел реально на расслабоне, не тренируясь, выходит играть и делает разницу, выглядит получше, чем процентов 90 игроков РПЛ. По факту..
Ответить
boris63
1768996141
Губошлеп, похоже, не знает, что такое дисциплина. Если одному дозволено, другие задумаются, ну а Семак всегда был тряпкой, командой он не рулит.
Ответить
алдан2014
1768998331
"взаимоотношения клуба и игрока!!! Все верно. А вот куда губа свой нос суёт? Разберутся сами
Ответить
Дубина
1768999604
Биатлонисту че там палкой по башке дали???
Ответить
