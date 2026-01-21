«Ну и что?»: Губерниев оправдал прогуливающего сборы «Зенита» Вендела

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о поведении зенитовца Вендела.

Бразилец не приехал вовремя на 1-й сбор команды.

Главный тренер Сергей Семак так объяснил отсутствие игрока: «Вендел готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой».

В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

«Вендел – системообразующий футболист «Зенита». Клуб может себе позволить его опоздание, если это не скажется на его форме. А если он приедет травмированный или с лишним весом, то эти другая история. Футболист же соответствует требованиям клуба. На его штрафах «Зенит» ещe и заработает немного. Значит, всe нормально.

Остальное является историей взаимоотношений клуба и игрока. Главное, чтобы Вендел играл лучше всех, когда присоединится к команде. Ну не приехал он на сборы и может за это заплатить, чтобы подольше побыть с семьeй. Ну и что?» – сказал Губерниев.