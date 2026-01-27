Мостовой дал согласие на съемки фильма про него

Александр Мостовой заявил, что дважды отказывался от съемок фильма про него, но сейчас он готов к этому.

«Мне уже дважды предлагали снять фильм про меня. В первый раз я отказался, когда заканчивал карьеру, потому что думал, что еще смогу пару лет поиграть. К сожалению, судьба сложилась таким образом, что не смог.

А во второй раз, лет 10 назад, спросили, готов ли теоретически к съемкам. В целом я был не против. И сейчас, если мне снова предложат, соглашусь.

Наверное, получилось бы интересное кино, потому что в моей жизни было много интересных историй, и я застал сразу несколько поколений в футболе, поиграв за сборные СССР, СНГ и России. Посмотрим, как сложится», – сказал экс-спартаковец.