Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о решении клуба не подписывать Владислава Сауся.
- Правый защитник в итоге перешел из «Балтики» в «Спартак».
- Сумма трансфера составила около 350 миллионов рублей.
- В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.
«В «Балтике» он был основным игроком, чувствовал себя уверенно. А сейчас перешeл в другую команду – и, мне кажется, потеряет свой футбольный характер, спортивную наглость.
В «Спартаке» тоже ребята серьeзные, волкодавы, будь здоров. Всe это проблематично. Напрасно он это сделал. Молодой парень, можно было бы ещe пару-тройку лет там поиграть.
Сумма была большая – около четырeх миллионов. Для ЦСКА отказ от Сауся – это не потеря», – заявил Пономарев.
Источник: «Советский спорт»