Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о решении клуба не подписывать Владислава Сауся.

Правый защитник в итоге перешел из «Балтики» в «Спартак».

Сумма трансфера составила около 350 миллионов рублей.

В этом сезоне Саусь забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

«В «Балтике» он был основным игроком, чувствовал себя уверенно. А сейчас перешeл в другую команду – и, мне кажется, потеряет свой футбольный характер, спортивную наглость.

В «Спартаке» тоже ребята серьeзные, волкодавы, будь здоров. Всe это проблематично. Напрасно он это сделал. Молодой парень, можно было бы ещe пару-тройку лет там поиграть.

Сумма была большая – около четырeх миллионов. Для ЦСКА отказ от Сауся – это не потеря», – заявил Пономарев.