Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на резонансное высказывание Олега Романцева.

Экс-тренер «Спартака» считает, что его команда в 90-х годах была на голову сильнее нынешнего «Зенита».

«Безусловно, «Спартак» 90-х годов обладал очень хорошими футболистами. Более того, российские игроки были востребованы ведущими европейскими командами.

Кроме одного сумасшедшего по фамилии Мор. Сидел, протирал задницей скамейку. Это была единственная ошибка того «Спартака». Не знаю, как он туда попал.

Российские игроки «Зенита» сейчас никому не нужны в Европе. А бразильцы – это всe относительно. Про них так категорично не скажешь.

При Романцеве была отличная команда. Тогда другой уровень самоотдачи был и мотивации. Сейчас никакой мотивации нет.

Думаю, когда российский футбол вернeтся в еврокубки, тогда может всe поменяться. А пока «Зенит» играет без особой мотивации», – сказал Селюк.