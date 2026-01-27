Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча

«Пари НН» и «Факел» готовятся к весенней части сезона на сборах в Турции.

На вторник был запланирован товарищеский матч между командами, но его отменили из-за ливня с градом.

Пресс-служба «Факела» написала: «Из-за сложных погодных условий по решению главного тренера «Пари НН» игра отменена».

В «Пари НН» остались недовольны такой формулировкой, настаивая на непричастности тренера Алексея Шилевского к принятому решению.

«Эта информация не соответствует действительности. Более того, это ложь, поскольку матч был отменен, с одной стороны, в связи с неблагоприятными погодными условиями, а с другой – из-за того, что организаторы встречи, которые предоставляют поле для игры, из-за непогоды его закрыли, поэтому возможности провести матч не было.

Существовала возможность переноса игры на поле, где тренируется «Пари Нижний Новгород». Однако после различных консультаций было принято решение ее не переносить, поскольку впереди у команды еще один сбор в Турции и нужно сохранить поля в хорошем качестве, а также наш клуб заботится о здоровье футболистов. По совокупности факторов матч был отменен.

Еще раз подчеркиваем: информация, опубликованная со стороны футбольного клуба «Факел», не соответствует действительности и абсолютно неправдива», – заявил пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский.

«Факел» ответил на претензии нижегородцев следующим образом.

«Поле нижегородскому клубу действительно дали. И игроки «Пари НН» в подтрибунном помещении выражали однозначное желание играть. Так чье решение не проводить матч и в чем конкретно ложь?

Персонал нижегородцев в подтрибунке тоже говорил, что надо играть и за выходные поле приведут в порядок. Мы в своей новости не давали никаких оценок. Мы констатировали факт», – сказал руководитель пресс-службы «Факела» Павел Горячев.