Канчельскис высказался о смерти Игнатьева

Андрей Канчельскис прокомментировал смерть бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.
«Хочется передать семье и близким Бориса Петровича соболезнования. Хорошее время было, когда я с ним работал. Он – отличный человек и специалист.
Я с ним пересекался в сборной и в «Сатурне». Мы всегда общались с Игнатьевым, встречались. Жалко, что так произошло.
Многое хорошего он привнeс в российский и советский футбол. Много хороших игроков выросло под его руководством.
Борис Петрович – мэтр отечественного футбольного тренерского цеха. Таких людей у нас не так много. Рад, что удалось с ним поработать», – сказал Канчельскис.
- Игнатьев умер в ночь на 27 января. Ему было 85 лет.
- Он тренировал сборную России с 1996 по 1998 год. До этого был ассистентом в штабе национальной команды.
