Канчельскис высказался о смерти Игнатьева

Андрей Канчельскис прокомментировал смерть бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева.

«Хочется передать семье и близким Бориса Петровича соболезнования. Хорошее время было, когда я с ним работал. Он – отличный человек и специалист.

Я с ним пересекался в сборной и в «Сатурне». Мы всегда общались с Игнатьевым, встречались. Жалко, что так произошло.

Многое хорошего он привнeс в российский и советский футбол. Много хороших игроков выросло под его руководством.

Борис Петрович – мэтр отечественного футбольного тренерского цеха. Таких людей у нас не так много. Рад, что удалось с ним поработать», – сказал Канчельскис.