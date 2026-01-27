Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин дал комментарий по поводу перехода Владислава Сауся из «Балтики» в «Спартак».

Сумма трансфера – около 350 млн рублей.

С новичком подписали контракт до 2030 года.

Ранее на Сауся всерьез претендовал ЦСКА.

«Я бы использовал другое слово – не стихийный трансфер, а модный. Фамилия Сауся стала модной в этом сезоне. В «Балтике» он вышел на другой уровень, им заинтересовался ЦСКА, были разговоры про другие клубы. Поэтому не просто взяли то, что блестит, а попытались быстрее других взять.

Вот в чем моя мысль. Некоторые люди говорят, Карседо очень вдумчивый тренер, любит детали. Он действительно просмотрел несколько матчей Сауся.

Многие смеялись, когда он сказал «Я тебя ждал». Кого ты нахрен ждал – ты в Лиге чемпионов был недавно, а тут Саусь и «Балтика».

И у него, вполне вероятно, сложилась в голове связка Солари-Саусь. Мы же понимаем прекрасно, что Саусь никакой нахрен не правый защитник, он садился пятым. Он так и в «Спартаке» может садиться. Он может дать скорость – с Солари это бешеный фланг», – сказал Шнякин.