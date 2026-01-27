Бубнов оценил слова Лещука о работе Карпина в «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не стал критиковать вратаря «Динамо» Игоря Лещука за его слова в адрес бывшего тренера команды Валерия Карпина.

29-летний голкипер заявил о пользе отставки Карпина.

По его словам, после смены тренера атмосфера на занятиях улучшилась.

Также Лещук жаловался на слишком жесткую диету.

«Ну, я тебе скажу, что он, в принципе, где-то прав. В том смысле, что, если он на юношеском уровне был 87 кг, как у него может быть меньше, когда мышечная масса растeт и он взрослеет?

У меня то же самое было. Я в московское «Динамо» пришeл, у меня 86 кг было. А потом я 20 лет играл, у меня профессиональная карьера, я на 86 играл, но это ненормально.

Мне пришлось очень сильно режимить. Но я сам, правда, режимил и иногда опускался до 85,5 кг, но это было очень тяжело», – сказал Бубнов.